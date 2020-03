SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O técnico Tite fez, nesta sexta-feira (6), a primeira convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

O técnico convocou três jogadores do Flamengo: o meio-campista Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Dentre os atletas que atuam no país, também chamou os goleiros Weverton, do Palmeiras, e Ivan, da Ponte Preta, o lateral Daniel Alves, do São Paulo, e o atacante Everton, do Grêmio.

O goleiro Alisson, do Liverpool, está com uma lesão muscular que também o tirou das próximas partidas da equipe inglesa.

Essa foi a primeira convocação de Everton Ribeiro com Tite. Bruno Guimarães, ex-Athletico e hoje no Lyon (FRA), também faz sua estreia com o comandante.

O Flamengo é o time com mais convocados, ao lado do Paris Saint-Germain de Neymar, Marquinhos e Thiago Silva.

O time de Tite vai estrear nas eliminatórias no próximo dia 27, em Recife, contra a Bolívia, e depois vai a Lima encarar o Peru, no dia 31 de março.

Uma das tendências para o trabalho que visa o próximo Mundial é usar o camisa 10 do Brasil, Neymar, mais avançado e mais à esquerda, algo semelhante ao que vem fazendo o técnico Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain.

Segundo Matheus Bachi, auxiliar e filho de Tite, afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a comissão não pretende usar Daniel Alves de armador, como ele vem atuando no São Paulo, mas sim como lateral-direito, posição que o consagrou no futebol e onde atuou por toda a carreira antes do retorno ao Brasil.

*

Veja a lista dos convocados por Tite:

Goleiros

Ederson

Ivan

Wewerton

Defensores

Daniel Alves

Danilo

Alex Sandro

Renan Lodi

Éder Militão

Filipe

Marquinhos

Thiago Silva

Meias

Arthur

Bruno Guimarães

Casemiro

Éverton Ribeiro

Fabinho

Philippe Coutinho

Atacantes

Bruno Henrique

Éverton

Firmino

Neymar

Gabriel Barbosa

Richarlison

Gabriel Jesus