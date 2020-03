Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, o Velo Clube enfrenta o Esporte Clube São Bernardo às 16h, no Estádio Benito Agnelo Castellano. O Rubro-verde é o vice-líder com 18 pontos, o time do ABC vem logo atrás com 17 na terceira colocação.

Para o jogo de hoje (14) no Benitão, a entrada dos torcedores está autorizada pela Confederação Brasileira de Futebol e Federação Paulista em circular enviada ao Velo ontem (13). Vale destacar que na capital paulista as partidas serão com portões fechados devido ao coronavírus.

Para o confronto, o time velista não poderá contar com o lateral-esquerdo Janilson e o meia Felipinho, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o lateral-esquerdo Lucas Pavone – que foi contratado esta semana – teve sua documentação regularizada e está à disposição do técnico Cléber Gaúcho para fazer sua estreia.

Sendo assim, um provável time velista seria: Filipi Garça, Everton, Gabriel Caran, Alexandre Carvalho, Lucas Pavone (Vinícius), Niander, Eurico, Artur (Lucas Negueba), Anderson Brito, Igor e Lucas Duni.

O recém-contratado Lucas Pavone fala sobre sua chegada ao time velista e a expectativa para o jogo da tarde deste sábado.

“É um prazer vestir mais uma vez a camisa do Velo e espero ter mais um acesso como em 2010, podendo colocar o time em uma divisão acima. Teremos um jogo importante hoje, ainda estou aprimorando minha parte física e técnica, mas a expectativa é de um bom jogo, já que é um confronto direto pra se firmar nas quatro primeiras posições e conquistar uma vantagem na segunda fase. Espero fazer um bom trabalho e conquistar o acesso mais uma vez’, afirmou Pavone.

EC São Bernardo

O técnico Renato Peixe ressalta a importância da boa campanha do seu time, mas sabe que o campeonato ainda está em aberto.

“Afirmo novamente que o campeonato é muito disputado. A zona de classificação é próxima com a de descenso. Em relação ao nosso time, creio que estamos bem, porque permanecemos no G-8 desde o início. O objetivo era estar entre os quatro e vamos conseguindo. Sabemos que não tem nada definido, mas estamos trabalhando forte”, disse.

O Cachorrão deve ir a campo com: Mauricio, Messias, Raphael, Alexandre e Assis, Mariano, Vitor, Dudu, Felipe, Victor Sapo e Lucas Gomes.