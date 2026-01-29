Além da prefeita e dos representantes da empresa, estiveram presentes na visita às obras, o secretário-chefe de Gabinete, Denis Suidedos, o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Roberson Castellar, e o secretário de Finanças e Orçamento, Renato Mascarin.

Empreendimento já está em obras e deve gerar cerca de 120 empregos diretos e indiretos

Cordeirópolis vai receber um novo e importante investimento privado. A empresa VIP Leilões confirmou a instalação de um pátio de veículos no município, já em construção, com investimento estimado em R$ 20 milhões e 120 empregos diretos. A vinda da empresa é resultado de uma articulação direta da prefeita Cristina Saad com os empresários. Ela recebeu o CEO, Rudival Júnior, nesta quinta-feira (29), no gabinete, e depois visitou o canteiro de obras.

“Quero dar as boas-vindas à VIP Leilões. Durante a eleição, falamos muito sobre o incentivo à vinda de empresas que garantissem arrecadação para o município. E a chegada dessa nova empresa é só o primeiro passo”, afirmou Cristina Saad. Além da geração de empregos, segundo ela, o novo investimento contribui para a manutenção da arrecadação municipal e o equilíbrio fiscal, em um cenário de mudanças trazidas pela reforma tributária.

A previsão é que a empresa inicie as operações já na metade deste ano. O empreendimento será implantado em uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados, às margens da Rodovia Anhanguera. A empresa, que é 100% brasileira, atua na organização e realização de leilões para liquidação de ativos, com atuação destacada nos segmentos de veículos, bens recuperados, ativos públicos e privados.

Cordeirópolis será o pátio principal da VIP Leilões. “Escolhemos a cidade graças ao bom relacionamento com a prefeita Cristina Saad e por sua localização estratégica, em um dos principais eixos logísticos do Estado, com acesso facilitado às rodovias Anhanguera, Washington Luís e Bandeirantes. Esse posicionamento garante eficiência operacional, integração regional e competitividade logística para o empreendimento”, afirmou o CEO.

Além da prefeita e dos representantes da empresa, estiveram presentes na visita às obras, o secretário-chefe de Gabinete, Denis Suidedos, o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Roberson Castellar, e o secretário de Finanças e Orçamento, Renato Mascarin.