Nos últimos dias, eles são destaque na paisagem das ruas e avenidas de Rio Claro. A florada dos ipês-amarelos e brancos encanta os moradores e domina as postagens de fotos nas redes sociais.

De acordo com o ecólogo Tadeu Olivetti, neste ano a florada do ipê-amarelo está exatamente dentro do previsto. “O ipê-amarelo é a árvore símbolo do Brasil porque floresce por volta do dia 7 de setembro, data da Independência. Em anos anteriores, a florada foi antecipada devido às condições das chuvas e das temperaturas, mas neste 2020 está exatamente na data prevista”, explica o ecólogo. No caso do ipê-branco, houve antecipação na chegada das flores, que normalmente ocorre dias após a florada do amarelo.

Quem deseja ter essa beleza em casa precisa observar algumas condições. Seja em calçadas, jardins ou quintais, é preciso observar um recuo de cerca de dois metros das construções. Na hora do plantio, Olivetti destaca que é preciso uma abertura no calçamento que tenha tamanho suficiente para evitar que as raízes aflorem em busca de água. Dentro dessas condições, é uma árvore indicada para a área urbana, desde que não tenha rede elétrica próxima.

Paisagem

No Abrigo São Vicente, ipês-brancos e amarelos embelezam o jardim. “Ipê, símbolo do cerrado. Mesmo no tempo da seca, faz jorrar sua essência, florir beleza para todos nós”, destaca padre Everson Lunardi, coordenador da entidade