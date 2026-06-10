Resíduos contaminados armazenados em clínica

Clínica médica denuncia que serviço está parado há um mês; prefeitura notificou empresa contratada

As falhas na realização da coleta de lixo contaminado em Rio Claro voltaram a provocar queixas de profissionais da saúde. Uma clínica de dermatologia, por exemplo, denuncia que a equipe responsável não realiza o serviço há um mês.

O dermatologista Luiz Antonio Barsotti relatou ao Jornal Cidade a situação de sua clínica. Ele explica que, após problemas de atraso que teriam sido causados por falta de pagamento, a coleta, que antes era semanal, passou a ser quinzenal.

Agora, porém, já são quatro semanas sem que a equipe da empresa contratada realize a coleta dos resíduos, gerando acúmulo de material.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

O serviço de coleta de lixo contaminado

Chamado também de lixo hospitalar, os resíduos de clínicas e farmácias, entre outros estabelecimentos de saúde, têm uma coleta especial. Esse serviço é feito por uma empresa contratada pela prefeitura, que cobra os donos desses estabelecimentos para mantê-lo.

Por se tratar de resíduo contaminado, esses materiais exigem destinação específica e manejo cuidadoso, o que torna a interrupção do serviço um problema sanitário.

Contrato emergencial e falhas anteriores

Em janeiro deste ano, a prefeitura de Rio Claro informou a contratação emergencial da Mafra Ambiental. O contrato, no valor de R$ 1,2 milhão, tornava a empresa a nova responsável pela coleta de resíduos de saúde na cidade.

A mudança ocorreu após um período de falhas e queixas no recolhimento desses materiais, que chegou a deixar estabelecimentos sem coleta por quatro semanas. O contrato emergencial, assinado em 11 de dezembro, tinha validade de seis meses e já com vencimento previsto para esta quinta-feira.

Posicionamento da prefeitura

Procurada pela reportagem do Jornal Cidade, a prefeitura informou que, na semana passada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente detectou atraso na coleta e notificou a empresa para explicações.

A nota oficial conclui que, “nesta semana, a coleta está sendo realizada normalmente”.