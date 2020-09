O Claretiano – Rede de Educação anunciou nesta quarta-feira (2) a ampliação da educação básica em Rio Claro ao assumir a direção do colégio COC.

A assinatura do contrato ocorreu no Claretiano – Centro Universitário. Com a nova unidade, o Claretiano se torna o maior núcleo educacional da região, com mais de mil alunos na educação básica (infantil ao médio) e cerca de três mil no ensino superior, totalizando mais de quatro mil estudantes.

Para Marcos Loro, Supervisor Provincial do Claretiano Brasil, a aquisição do novo colégio é acreditando no potencial do ensino oferecido pelo Claretiano. “A educação é uma ponte para a evangelização para os jovens e crianças”, comenta Loro que lembrou que estão em várias capitais do Brasil e que estão ampliando para a região Amazônica.

Ali Zaher, Diretor Presidente do COC, disse que ao saber do interesse do Claretiano teve uma tranquilidade, pois a continuidade da educação seria mantida com qualidade. “Vem para somar e fortalecer ainda mais o sistema de ensino. Iremos finalizar as aulas remotas deste ano para que no ano que em 2021 o Claretiano assuma com um outro sistema didático”, comenta Ali que lembrou que os pais dos alunos serão informados sobre a nova mudança.