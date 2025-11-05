Foto: Corpo de Bombeiros | @wellingtonhoch.

Animal foi liberado em área de mata. Corporação reforça que todas as corais são tratadas como venenosas por precaução

A equipe do Auto Bomba Salvamento, do Corpo de Bombeiros de Rio Claro foi acionada no início da noite de terça-feira (04), às 18h30, para atender ocorrência envolvendo uma cobra, no Jardim São Caetano. De acordo com a equipe, a solicitante informou que localizou o réptil na caminha de seu cachorro e a cobra aparentemente seria uma coral.

Os oficiais do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada do animal e posteriormente a soltura em uma área de mata, afastada da zona urbana. O cachorro não teve contato com o réptil.

Segundo Wellington Hoch, oficial que atuou na ocorrência, a coral é conhecida como a cobra mais venenosa do Brasil e é encontrada com frequência pela região.

Questionada se a localizada na caminha do cachorro era verdadeira ou falsa, pois há essa dúvida, Hoch esclareceu: “Não sei informar com certeza se a localizada no São Caetano é falsa ou verdadeira, mas essa é uma informação interessante: sempre tratamos todas as cobras corais como se fossem verdadeiras, pois existem algumas que nascem com padrões enganosos. Podem aparentar serem falsas, mas possuir o veneno”, disse.

Vale ressaltar que em situações envolvendo animais silvestres, o Corpo de Bombeiros e a Patrulha Animal da Guarda Civil Municipal devem ser acionadas para realizarem o socorro da forma correta. Os Bombeiros podem ser acionados pelo número 193 e a GCM pelo 153.

