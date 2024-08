Cine Eixo oferece sala com isolamento térmico e acústico

Experiência transformará praças e espaços públicos de cidades pequenas em cinema

Transformar praças e espaços públicos em salas de cinema temporárias garantindo o acesso gratuito à cultura e diversão da melhor qualidade. Esses são alguns dos principais objetivos do Cine Eixo, projeto realizado pela Porto Cultural Vix e Ministério da Cultura, com promoção da concessionária de rodovias Eixo SP. A iniciativa é um cinema móvel, que percorrerá 21 cidades do Interior de São Paulo, com sessões gratuitas, entre 5 de agosto e 15 de outubro. E as regiões de Rio Claro e Limeira serão as primeiras contempladas da temporada.

Primeira cidade a receber a carreta cinematográfica, Cordeirópolis terá sessões gratuitas do Cine Eixo nos dias 5 e 6 de agosto, na Praça Jamil Abrahão Saad, no Centro da cidade. Na sequência, o cinema móvel segue para Santa Gertrudes, onde permanecerá em 8 e 9 de agosto, no Espaço Livre do Jardim Paulista, que fica no cruzamento da rua Limeira com a avenida São Paulo.

As sessões ocorrem sempre das 8h às 19h, com um total de 5 filmes por dia (veja a programação abaixo), e os ingressos devem ser retirados antecipadamente e nos próprios locais das exibições. Um cerimonial com representantes do projeto Cine Eixo está previsto para o dia 5, em Cordeirópolis, antes da sessão das 14h.