O prefeito João Teixeira Junior (DEM) informou durante pronunciamento na noite desta sexta-feira (27), na página oficial da Prefeitura de Rio Claro no Facebook, que dos 39 pacientes notificados com suspeita de coronavírus até o momento no município cinco deles são crianças.

As crianças deram entrada ainda hoje na rede municipal de saúde. Todas elas estão internadas e em isolamento, sendo uma na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29 e quatro na Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com a Fundação Municipal de Saúde as crianças têm as seguintes idades: um menino de 1 ano, um menino de 9 anos, uma menina de 2 meses, uma menina de 6 meses e outra menina de 7 meses.

Dez adultos também estão internados: cinco mulheres com idades de 59, 55, 74, 67 e 59 anos. Cinco homens com a suspeita têm as idades de 49, 50, 40, 27 e 60 anos. Confira reportagem completa sobre o assunto na edição impressa do JC neste sábado (28).

VÍDEO

Confira as informações oficiais através do vídeo abaixo.