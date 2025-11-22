No último dia 14 de novembro, por volta da meia-noite, um homem de 58 anos sofreu um acidente ao retornar para casa após sair do trabalho. Ele seguia para o Parque São Jorge quando ao passar pela Rua 6, altura do número 590, Jardim São Caetano caiu em buraco que estava aberto de fora a fora na rua.

Na queda, Belarmino Antunes de Souza sofreu escoriações e bateu a cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado até um hospital onde segue internado por ainda sentir fortes dores na cabeça. “É realmente um absurdo e uma total falta de responsabilidade largar um buraco desse sem nenhum tipo de sinalização em uma rua movimentada como essa. Situação mais grave poderia ter acontecido, emu pai poderia ter morrido. Engraçado que a sinalização foi colocado somente depois do que aconteceu e o buraco fechado nesta semana”, afirma a filha Beatriz Cardoso.

O que diz a BRK