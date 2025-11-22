No último dia 14 de novembro, por volta da meia-noite, um homem de 58 anos sofreu um acidente ao retornar para casa após sair do trabalho. Ele seguia para o Parque São Jorge quando ao passar pela Rua 6, altura do número 590, Jardim São Caetano caiu em buraco que estava aberto de fora a fora na rua.
Na queda, Belarmino Antunes de Souza sofreu escoriações e bateu a cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado até um hospital onde segue internado por ainda sentir fortes dores na cabeça. “É realmente um absurdo e uma total falta de responsabilidade largar um buraco desse sem nenhum tipo de sinalização em uma rua movimentada como essa. Situação mais grave poderia ter acontecido, emu pai poderia ter morrido. Engraçado que a sinalização foi colocado somente depois do que aconteceu e o buraco fechado nesta semana”, afirma a filha Beatriz Cardoso.
O que diz a BRK
Procurada, a concessionária responsável pelo serviço enviou a seguinte nota: “A BRK informa que realizou na Rua 6, no Jardim São Caetano, uma nova ligação de água e esgoto. O serviço foi executado no dia 13 de novembro e teve a vala fechada já no mesmo dia da execução, conforme procedimento adotado pela concessionária. A recomposição asfáltica foi concluída em 18 de novembro, dentro do prazo contratual de até 7 dias após a realização do serviço. A BRK esclarece que não foi notificada sobre o acidente mencionado e que se mantém à disposição da família e das autoridades para prestar todas as informações necessárias. A concessionária lembra que para situações relacionadas ao sistema de esgoto do município, os rio-clarenses podem entrar em contato por meio do telefone 0800 771 0001. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia”.