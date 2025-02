Imagem ilustrativa

A condição de instabilidade atmosférica persiste nesta terça-feira (04) em Rio Claro, com o céu apresentando elevada nebulosidade e a ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas, especialmente entre os períodos da tarde e da noite. Nesse intervalo, as precipitações tendem a se tornar mais generalizadas, em decorrência da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esse fenômeno meteorológico, caracterizado por uma extensa banda de nebulosidade associada a precipitações persistentes e volumosas, estende-se desde o noroeste até o sudeste do Brasil, influenciando diretamente o padrão climático da região.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), entre quarta-feira (05) e sexta-feira (07), a intensidade da ZCAS sobre o estado de São Paulo diminuirá, resultando em uma mudança no cenário climático. A previsão para esses dias indica predomínio de sol, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas, que deverão ocorrer principalmente a partir da tarde em todas as regiões paulistas. Paralelamente, as temperaturas apresentarão tendência de elevação, refletindo uma transição para condições mais estáveis.

No acumulado dos primeiros quatro dias do mês, as chuvas já totalizaram 107 mm, o que corresponde a 50% do volume esperado para fevereiro, que é de 213,9 mm. Esse índice pluviométrico destaca a intensidade das precipitações registradas no início do mês, reforçando a influência da ZCAS no regime de chuvas da região.

Quanto às temperaturas, a mínima registrada hoje (04) no campus da Unesp em Rio Claro foi de 20,4°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 28°C. Esses dados foram fornecidos pela estação meteorológica Ceapla-Unesp, em conjunto com informações da prefeitura municipal, que monitoram continuamente as condições climáticas locais.