Temporal acompanhado de ventos atingiu a cidade no final da tarde; Defesa Civil registrou ocorrências na Vila Indaiá e no Cidade Jardim
Uma chuva em Rio Claro acompanhada de ventos fortes atingiu o município no final da tarde desta quinta-feira (5). O temporal provocou a queda de três árvores em diferentes bairros.
Equipes da Defesa Civil foram acionadas imediatamente para atender as ocorrências. Segundo as informações oficiais, apesar dos danos materiais e interdições de vias, ninguém ficou ferido durante o temporal.
Quedas de árvores na Vila Indaiá
A ocorrência mais grave devido à chuva em Rio Claro foi registrada na Rua 3B, esquina com a Avenida 20A, na Vila Indaiá. Uma árvore de grande porte tombou e fechou totalmente a via.
O bloqueio atingiu o sentido de quem trafega da Rua 6-A para o Centro, paralelamente à área da ferrovia. A rede elétrica foi atingida e a Elektro, junto ao Corpo de Bombeiros, foi acionada.
Ainda na Vila Indaiá, outra árvore de médio porte caiu na Rua 9-B, na altura do número 1285. O exemplar tombou em direção à rua, mas, neste caso, não houve obstrução total do trânsito.
Ocorrência no bairro Cidade Jardim
No bairro Cidade Jardim, a força da chuva em Rio Claro derrubou um espécime de porte médio no trecho da Rua 8, entre as Avenidas 23 e 25.
A árvore caiu em direção ao portão de uma residência. Agentes da Defesa Civil estiveram no endereço para realizar a remoção e liberar o acesso à propriedade.
Além dos locais com quedas de árvores, o temporal também foi registrado com intensidade nos bairros Centro, Bela Vista, Cidade Nova e Vila Aparecida.