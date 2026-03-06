Três ocorrências foram registradas: duas no bairro Vila Indaiá e uma no Cidade Jardim: (Foto 1) Rua 3-B esquina com a Avenida 20-A; (foto 2) Rua 8, Avs. 23 e 25 e (foto 3) Rua 9-B, altura do número 1285

Temporal acompanhado de ventos atingiu a cidade no final da tarde; Defesa Civil registrou ocorrências na Vila Indaiá e no Cidade Jardim

Uma chuva em Rio Claro acompanhada de ventos fortes atingiu o município no final da tarde desta quinta-feira (5). O temporal provocou a queda de três árvores em diferentes bairros.

Equipes da Defesa Civil foram acionadas imediatamente para atender as ocorrências. Segundo as informações oficiais, apesar dos danos materiais e interdições de vias, ninguém ficou ferido durante o temporal.

Quedas de árvores na Vila Indaiá

A ocorrência mais grave devido à chuva em Rio Claro foi registrada na Rua 3B, esquina com a Avenida 20A, na Vila Indaiá. Uma árvore de grande porte tombou e fechou totalmente a via.

O bloqueio atingiu o sentido de quem trafega da Rua 6-A para o Centro, paralelamente à área da ferrovia. A rede elétrica foi atingida e a Elektro, junto ao Corpo de Bombeiros, foi acionada.

Ainda na Vila Indaiá, outra árvore de médio porte caiu na Rua 9-B, na altura do número 1285. O exemplar tombou em direção à rua, mas, neste caso, não houve obstrução total do trânsito.

Ocorrência no bairro Cidade Jardim

No bairro Cidade Jardim, a força da chuva em Rio Claro derrubou um espécime de porte médio no trecho da Rua 8, entre as Avenidas 23 e 25.

A árvore caiu em direção ao portão de uma residência. Agentes da Defesa Civil estiveram no endereço para realizar a remoção e liberar o acesso à propriedade.

Além dos locais com quedas de árvores, o temporal também foi registrado com intensidade nos bairros Centro, Bela Vista, Cidade Nova e Vila Aparecida.