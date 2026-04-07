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Com acumulado de 58,5mm em abril, previsão indica chuvas fortes e temperaturas estáveis em Rio Claro e região

De acordo com o IPMet, a chuva em Rio Claro e em todo o estado de São Paulo deve ganhar força a partir da tarde desta terça-feira (07). Após uma manhã de céu parcialmente nublado, a aproximação de uma nova frente fria aumenta as instabilidades, com previsão de pancadas que podem ser ocasionalmente fortes em diversos pontos do território paulista.

As temperaturas devem permanecer estáveis ao longo do dia. No campus da Unesp de Rio Claro, a estação meteorológica registrou uma temperatura mínima de 19,2°C durante a madrugada, enquanto a máxima prevista para hoje pode atingir os 32°C.

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Acumulado de chuvas e monitoramento

Os dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro) apontam que, nas últimas 24 horas, foi registrado um volume de 30,8mm de precipitação. Com esse índice, a cidade atingiu o acumulado de 58,5mm neste mês de abril.

O valor atual se aproxima da média histórica esperada para o período, que é de 75,1mm. O monitoramento continua sendo realizado pelos órgãos competentes para alertar sobre possíveis riscos decorrentes das chuvas fortes previstas para o período da tarde e noite.