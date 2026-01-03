Duas pessoas são resgatadas pela Defesa Civil após ficarem presas no veículo na Avenida 16, no Jardim São Paulo

Com volume de 39,6 milímetros nesta sexta-feira (2), chuva em Rio Claro gera pontos de alagamento e mobiliza a Defesa Civil para resgate no Jardim São Paulo

A chuva em Rio Claro atingiu a marca de 39,6 milímetros ao longo desta sexta-feira (2), de acordo com dados da Defesa Civil. O volume elevado causou transtornos em diversos pontos da cidade e exigiu intervenções de emergência para garantir a segurança da população.

Na Avenida 16, localizada no Jardim São Paulo, a equipe da Defesa Civil precisou realizar o resgate de duas pessoas que ficaram presas em um veículo durante um alagamento. Os ocupantes, que não sofreram ferimentos, informaram ser de Curitiba e desconhecer os riscos de inundação naquele trecho.

Pontos críticos e monitoramento da Defesa Civil

Além da ocorrência no Jardim São Paulo, foi registrado um forte alagamento no pontilhão da Avenida 29, ponto conhecido pela vulnerabilidade em dias de tempestade. A Defesa Civil mantém o monitoramento constante das áreas de risco para evitar novos incidentes devido à chuva em Rio Claro.

O tempo instável é provocado pelo primeiro episódio do ano da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esse fenômeno meteorológico é responsável por trazer precipitações persistentes, volumes elevados de água e ventos fortes para a região.

Previsão do tempo e riscos de tempestade

A previsão indica que a chuva em Rio Claro deve continuar nas próximas horas e durante todo o final de semana. Há riscos de tempestades, problemas no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores e novos pontos de alagamento em perímetros urbanos.

Diferente de outras regiões do estado de São Paulo, o interior não deve registrar uma queda drástica na temperatura. No entanto, o calor intenso dos últimos dias será amenizado pela cobertura de nuvens e pela umidade constante trazida pela ZCAS.