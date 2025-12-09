Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, um sistema de baixa pressão atua sobre o continente e mantém a instabilidade no estado de São Paulo, com muita nebulosidade e ocorrência de chuvas acompanhadas de trovoadas ocasionais. As temperaturas estão em declínio: a mínima registrada hoje (09) no campus da Unesp foi de 20,1 graus, e a máxima prevista é de 22 graus. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.

Hoje foram registrados 8,1 milímetros de chuva no campus, totalizando 24 milímetros em dezembro, mês cujo esperado é 212,2 milímetros. No acumulado do ano, chegou-se a 1.017,6 milímetros, abaixo da média prevista de 1.438,4 milímetros.