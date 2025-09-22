Imagem ilustrativa

A primavera começa oficialmente nesta segunda-feira (22), às 15h19, com tempo instável, céu nublado e possibilidade de chuvas mais intensas devido à aproximação de uma frente fria que provoca trovoadas. Após 25 dias sem precipitação, a Defesa Civil registrou, por ora, 3,2 mm de chuva hoje, enquanto a Estação Meteorológica da Unesp acumulou 5,8 mm até o momento. A mínima foi de 21°C e a máxima prevista atinge 33°C. Os dados são fornecidos pelo Ceapla/IGCE/UNESP e pela prefeitura municipal de Rio Claro.

A estação, que vai até 21 de dezembro, marca a transição da seca para o período chuvoso no Centro do país. Segundo INMET e INPE, as chuvas devem retornar gradualmente, com volumes próximos ou acima da média no Sudeste, e temperaturas elevadas, especialmente no interior. A probabilidade de formação do fenômeno La Niña é de 65%, tendência que pode reduzir precipitações no Sul e aumentá-las no Norte e Nordeste, embora os efeitos variem regionalmente.