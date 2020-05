Ramon Rossi

A analista de marketing Josiane Pinheiro, de 35 anos, e o marido, o dentista Fabio Celtron, de 40 anos, estavam planejando um chá de bebê para o primogênito do casal, o Caio, que está prestes a vir ao mundo. No entanto, a quarentena forçada pela pandemia do novo coronavírus mudou os planos e tudo foi por ‘água abaixo’. Pelo menos, era o que Josi pensava. Até que nesta semana ela foi surpreendida com o evento online, em plena videoconferência da empresa em que trabalha.

Josi contou à reportagem do Jornal Cidade que caiu direitinho na “farsa” montada pelos colegas de trabalho. “Como a videoconferência estava marcada para próximo ao horário do almoço, avisei meu marido, que chegaria por volta desse horário, que ficaria no quarto para não correr o risco de ser interrompida. Na hora combinada, fiquei online e o encontro começou. De repente, o Fábio chega, abre a porta do quarto e grita: ‘surpresaaaaaa’, lotado de sacolas nas mãos. Na hora, olhei séria para ele, porque não era o momento daquilo. Mas aí todos que participavam da reunião começaram a rir. Confesso que demorou um pouco para cair a ficha”, comentou.

A mamãe de primeira viagem explicou emocionada que, em tempos como esse, ficou extremamente feliz com o gesto e as palavras de apoio, fé e esperança. “Em meio a tanta dificuldade, tanta preocupação, saber que seus companheiros de trabalho pensaram em você e se programaram comprando presentes para o seu bebê foi realmente um gesto surpreendente e de muito carinho”, disse ela. O JC fez questão de perguntar para Josi como é estar grávida em tempos de coronavírus. “Sinto falta do contato no trabalho e também dos meus familiares. Porém, continuo seguindo as recomendações de isolamento. Que nós, grávidas, lembremos sempre que carregamos esperança em nosso ventre e que com muita fé vamos atravessar o período de dificuldade e trazer vida nova ao mundo”, finalizou.