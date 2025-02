Imagem ilustrativa

A previsão para hoje (10) em Rio Claro indica céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Segundo o IPMet, a manhã começa com céu claro e poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo, com a detecção de poucas áreas de chuva nesse período. À tarde, a nebulosidade tende a aumentar, especialmente em algumas regiões do estado, onde novas pancadas de chuva, algumas com forte intensidade, se formarão isoladamente devido ao aquecimento diurno. As temperaturas permanecem elevadas.

A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 19,6°C, com a máxima prevista para 32°C. As informações são da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.