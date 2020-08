Ramon Rossi

A equipe de abordagem social do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) Dr. Narciso Gomes, da Secretaria Municipal de Assistência Social, segue com o plantão diário para reforçar o acolhimento oferecido a pessoas em situação de rua, por conta da frente fria que deixou o Estado de São Paulo em alerta para frio intenso e chuva. O serviço, que teve início na última sexta-feira (21), continua das 20h à 0h enquanto durar o frio.

Dois assistentes sociais e um enfermeiro comandam as abordagens, encaminhando os atendidos, voluntariamente, ao abrigo emergencial provisório, que foi instalado no Centro de Convivência da Terceira Idade Hilda Masson Bordin Maretto no início de agosto, por conta do inverno e também da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19. As ações contam com o apoio da Guarda Civil Municipal de Araras.

De sexta a domingo, 38 pessoas em situação de rua foram abordadas pela equipe, sendo que seis delas aceitaram acolhimento e outras três receberam passagens para retornar à cidade de origem. Ao todo, a ação atendeu também 12 denúncias realizadas pelo whatsapp, além de entregar cobertores e agasalhos às pessoas que não aceitaram ir para o abrigo.

Caso encontre alguém em situação de rua, o ararense pode solicitar a abordagem da equipe especializada do Centro Pop pelo telefone do plantão 99604-5356 ou pelo 156.