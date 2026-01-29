Com programação especial e presença do bispo diocesano, o centenário da dedicação da Matriz destaca o valor religioso e histórico do marco zero da cidade de Rio Claro

A Paróquia São João Batista, em Rio Claro, celebra em 2026 um marco histórico fundamental para a comunidade católica local: o centenário da dedicação da Matriz. Este evento celebra os 100 anos da consagração solene do templo ao serviço divino.

O pároco, padre Renato Andreatto, destaca que a celebração possui um profundo significado religioso e cultural. Durante o rito de dedicação, o altar é consagrado e a igreja reafirma seu papel espiritual na vida dos fiéis rio-clarenses.

Padre Renato Andreatto

Relíquias e Tríduo Festivo

Um dos diferenciais da paróquia é a presença de relíquias de oito santos, que reforçam a tradição da fé católica no município. Para celebrar o centenário da dedicação da Matriz, uma programação especial foi organizada para toda a comunidade.

As atividades começam com um tríduo festivo no dia 30 de janeiro, às 19h30, sob o comando do padre Manollo Pereira de Oliveira. No dia 31, a celebração ocorre às 18h com o padre Renato Luís Andreatto.

Missa Solene e Marco Zero

O encerramento do tríduo será realizado no dia 1º de fevereiro, às 19h, conduzido pelo padre Ronaldo Francisco Aguarelli. Todas as celebrações preparam os fiéis para o momento principal desta data histórica em Rio Claro.

O ponto alto das comemorações do centenário da dedicação da Matriz acontece no dia 2 de fevereiro, às 19h30. A Santa Missa será celebrada por Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo diocesano de Piracicaba.

Além do valor espiritual, a Matriz de São João Batista é reconhecida como o marco zero de Rio Claro. A celebração reforça a relevância do templo como patrimônio histórico e coração da identidade da cidade.