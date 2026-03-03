O Censo Previdenciário 2026 é obrigatório para todos os segurados do IPRC; o prazo para o recadastramento termina no dia 3 de abril e pode ser feito online

O Censo Previdenciário 2026 foi iniciado oficialmente em Rio Claro para atualizar os dados dos servidores municipais. O superintendente do IPRC, Lineu Vianna de Oliveira, reforça que a participação é obrigatória para garantir a continuidade do pagamento de salários e benefícios.

O principal objetivo do levantamento é obter dados fidedignos para o planejamento financeiro do instituto. De acordo com as normas federais, o recadastramento deve ser realizado a cada cinco anos para projetar o pagamento de aposentadorias e pensões com precisão.

Lineu Vianna de Oliveira, superintendente do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro

Quem deve participar do Censo Previdenciário 2026

Devem realizar o censo todos os segurados do IPRC, o que abrange cerca de 5.500 pessoas. Estão incluídos os servidores da ativa, aposentados, pensionistas e seus dependentes. Servidores celetistas, vinculados ao INSS, não precisam participar.

A falta de atualização cadastral acarreta penalidades severas. Servidores da ativa podem ter o salário suspenso, enquanto aposentados e pensionistas correm o risco de interrupção no recebimento de seus benefícios previdenciários.

Como fazer o recadastramento e documentos necessários

O procedimento pode ser feito de forma digital pelo site oficial (www.censoiprcrioclaro.com.br) ou presencialmente. O atendimento físico ocorre no auditório do Núcleo Administrativo Municipal, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

Os documentos exigidos variam conforme a categoria do segurado. O IPRC disponibilizou quatro listas distintas: ativos, inativos (aposentados), pensionistas e dependentes. É fundamental consultar a lista correta na cartilha disponível no site do instituto.