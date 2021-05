O cemitério São João Batista, de Rio Claro, será reaberto para as homenagens do Dia das Mães. O local está fechado à visitação desde 26 de março deste ano, devido às restrições contra o coronavírus, e somente os serviços de limpeza e manutenção de túmulos podiam ser realizados. A partir de sexta-feira (7) isso muda e o público poderá retomar as visitas ao cemitério municipal.

Mesmo com a reabertura do cemitério, medidas de controle contra a propagação do coronavírus estão sendo providenciadas pela prefeitura. No sábado e domingo, Dia das Mães, o local abre das 7 às 18 horas. Apenas os portões da Rua 16 e da Rua 20 ficarão abertos. Os dois portões laterais das avenidas 19 e 23 ficarão fechados para que haja maior controle do fluxo de pessoas no interior do cemitério.

Os visitantes não poderão circular sem máscara no interior do cemitério municipal. “É importante que todos já cheguem ao local de máscara, mas, para garantir o uso dessa importante proteção, haverá distribuição de máscaras descartáveis na entrada do cemitério para todos os munícipes que visitarem o local”, informa o secretário municipal de Administração, Rogério Marcheti. Outro cuidado sanitário será a disponibilização de álcool em gel.

Para garantir que as visitas ao cemitério no Dia das Mães possam ser feitas de maneira segura, a Secretaria Municipal de Administração contará com o apoio de outros setores da administração municipal. A Secretaria Municipal de Saúde terá equipes da Vigilância Sanitária realizando barreira sanitária nas entradas do cemitério e a Secretaria Municipal de Segurança manterá ronda externa com a Guarda Civil Municipal e vigilantes patrimoniais farão orientações no interior do cemitério.