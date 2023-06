No dia 13 de junho, a Igreja celebra a memória de um dos grandes santos. Santo Antônio é muito venerado não somente na Europa como também nas Américas e demais continentes. Foto: Vaticano.

Tradicional quermesse começa no sábado e trezena continua até o dia 12 de junho

Já está em andamento a celebração a Santo Antonio em Rio Claro. O dia do padroeiro dos casamentos é comemorado no dia 13 de junho e a capela que leva seu nome, na Vila Paulista, deu início à trezena com missas que seguirão até o dia 12, sempre às 19 horas. Um dos momentos mais aguardados é a entrega do bolo em homenagem a Santo Antonio.

Estão sendo produzidos mil quilos do doce, que pode ser encomendado através do telefone 99667-8057. A bênção do bolo será no dia 13 de junho, às 8h30, com entrega a seguir até as 13 horas. Também naquele dia a capela abrirá às 8h. A bênção dos pães será em três horários diferentes, às 9h, ao meio-dia e às 15h. A missa em louvor a Santo Antonio ocorre às 18h30 do dia 13 com procissão.

A festividade de quermesse acontece já a partir deste sábado (3) e também nos dias 10, 13 e 17 de junho, sempre a partir das 18h30. Considerado um dos santos mais populares entre os brasileiros, Santo Antonio, também conhecido como “Santo Antonio Casamenteiro”, sendo que o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho por ser a véspera da sua festa. De acordo com a crendice popular brasileira, neste dia as pessoas que desejam se casar ou conseguir um namorado preparam simpatias para Santo Antonio, acompanhadas de orações. A capela de Santo Antonio fica localizada na Rua P-4 entre as avenidas P-23 e P-25, na Vila Paulista.