Uma mulher ferida procurou a delegacia na noite de domingo (07), em Rio Claro, para denunciar que havia sido agredida pelo ex-companheiro na região do Jardim Floridiana. Ela chegou com machucados aparentes no rosto e relatou ter sido atacada momentos antes. A Polícia Civil acionou a Polícia Militar, que encontrou o suspeito chegando em casa. Ao perceber a viatura, ele tentou se esconder, mas foi abordado. Após revista e questionamentos, os policiais confirmaram a versão da vítima ao constatar os ferimentos, deram voz de prisão ao agressor, que foi algemado por risco de fuga e levado ao plantão policial, onde permaneceu detido. A mulher recebeu atendimento na UPA, passou por exame de corpo de delito, manifestou interesse em levar o caso adiante e solicitou medida protetiva. O caso segue para análise da Justiça.

Também no domingo, em Santa Gertrudes, outra mulher acionou a Polícia Militar após ser agredida pelo ex-companheiro enquanto buscava o filho do casal, de cinco anos, na residência dele, no Parque dos Jequitibás. Segundo o boletim policial, ela relatou ter recebido dois socos, um na boca e outro no peito, durante a discussão. Quando os policiais chegaram, o agressor reagiu de forma hostil, ameaçou a vítima diante da equipe e se recusou a obedecer às ordens. Foi necessário apoio e uso moderado de força para contê-lo. Ambos foram levados à UPA para atendimento, e o homem acabou detido em flagrante. A vítima passou por exame de corpo de delito, pediu medida protetiva urgente, e o agressor foi encaminhado ao setor carcerário local, ficando à disposição da Justiça.

Em Limeira, um caso registrado na madrugada de sábado (06) revelou situação inversa: um homem de 68 anos procurou a delegacia para denunciar que havia sido agredido pela companheira, de 64 anos, na casa onde vivem, no Parque Nossa Senhora das Dores. Ele relatou que o casal havia retornado de uma festa após consumir bebida alcoólica e que, já em casa, uma discussão evoluiu para agressões físicas, com unhadas, tapas, socos e chutes. A ficha médica apresentada pelo idoso confirma os ferimentos. Ele afirmou que não era a primeira vez que sofria agressões, mas evitava buscar ajuda para preservar o relacionamento. Disse ainda ter sido ameaçado e deixou o imóvel para receber atendimento médico antes de registrar a ocorrência. O caso foi formalizado, ele recebeu orientações legais e contou que pretende se separar, passando a noite na casa dos filhos.