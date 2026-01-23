Fundação Municipal de Saúde divulga boletim com três casos de dengue em Rio Claro em 2026 e detalha bairros com maior incidência da doença no último ano

Rio Claro confirma três casos de dengue neste início de 2026, de acordo com o boletim oficial da Fundação Municipal de Saúde divulgado nesta sexta-feira (23). O levantamento aponta que, até o momento, o município não registra ocorrências de chikungunya, febre amarela ou zika vírus neste ano.

Os dados da Vigilância Epidemiológica servem como um alerta para a manutenção dos cuidados preventivos. Embora os números atuais sejam baixos, o balanço consolidado de 2025 reforça a necessidade de combate permanente ao mosquito Aedes aegypti.

Bairros com maior incidência de casos de dengue

No ano de 2025, Rio Claro contabilizou um total de 4.465 casos confirmados e oito óbitos em decorrência da doença. A análise geográfica revela que a zona norte e a região nordeste concentraram a maioria dos registros.

A Vila Alemã liderou o ranking com 229 casos, seguida pelo Jardim Floridiana (197) e o Cervezão (177). Outras localidades com altos índices foram a Vila Nova, Parque Mãe Preta, Jardim América, Arco-íris e Vila Cristina. Fora desse eixo, o Centro (170) e o Parque Universitário (126) também registraram números expressivos.

Prevenção contra a proliferação do mosquito

A Vigilância Epidemiológica destaca que, no ano passado, o número de notificações descartadas (5.950) foi superior ao de casos confirmados. Além da dengue, a chikungunya também esteve presente em 2025, com dois registros na cidade.

Devido ao período de chuvas intensas, o risco de reprodução do mosquito em água parada aumenta significativamente. A orientação das autoridades de saúde é que os moradores realizem vistorias constantes em quintais e terrenos, eliminando qualquer objeto que possa acumular água e servir de criadouro.