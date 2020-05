Ramon Rossi

Araras registra até o momento 765 casos de dengue. Este número ultrassou 16% do total do ano passado, onde foram contabilizadas 653 pessoas infectadas. Até esta quarta-feira (27), dos casos confirmados, 754 são autóctones (contraídos no município), 11 importados, 286 já foram negativados e 47 pacientes aguardavam resultado de exames para diagnóstico.

Diante deste aumento, a Secretaria Municipal de Saúde reforça para que a população colabore com a limpeza das residências. É importante que os munícipes se atentem para não deixar água parada em locais que possam se tornar possíveis criadouros, como vasos de plantas, caixas d’água, garrafas plásticas, pneus, piscinas sem uso e/ou manutenção e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor não só da dengue, mas também do chikungunya e febre amarela, continuam em toda cidade, seguindo protocolos de higiene e distanciamento social para evitar um possível contágio pelo novo coronavírus.

As equipes de Controle de Endemias continuam realizando as vistorias nas residências. Lembrando que os agentes da dengue estão identificados com camiseta e crachá com brasão da Prefeitura Municipal, nome, matrícula, CPG, RG e foto do funcionário, além da inscrição “controles de endemias”.

A coordenadora do Setor de Controle de Endemias, Luciana Cristina Coelho Bianco ressaltou que a maior incidência da doença está associada ao período chuvoso e clima quente, porém devemos continuar atentos.

“É importante lembrar que os doentes por dengue são focos importantes para propagação da enfermidade por meio do vetor. O que pode acontecer é, se deixarmos de lado as medidas de prevenção, teremos um período mais duradouro da epidemia de dengue”, alerta a coordenadora.