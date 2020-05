101. Este é o número de pessoas infectadas pela covid-19 em Araras, conforme o último boletim epidemiológico. Destes, 4 estão internadas na ala covid, 29 em isolamento domiciliar, 65 recuperadas e três obtidos registrados. No município, o índice de isolamento bateu 44%, mas já tinha atingido a taxa máxima de 61%.

O número de testes realizados para detectar o vírus Sars-Cov-2, causador da covid-19, aumentou desde o final do mês passado em Araras, quando laboratórios particulares da cidade passaram a disponibilizar exames a pessoas que não fazem parte do protocolo definido pelo Ministério da Saúde, mas querem saber se tiveram contato com o novo coronavírus. Há pelo menos quatro estabelecimentos credenciados junto ao Instituto Adolfo Lutz para realizar as análises, que custam, em média, R$ 300 e são contratadas de forma particular pelos pacientes.

Segundo a determinação do Governo Federal, válida em todo país, a realização de exames pelo poder público e convênios médicos é obrigatória apenas para pacientes internados com sintomas suspeitos e profissionais que trabalham na área da saúde. Os exames particulares também entram nas estatísticas oficiais da Vigilância Epidemiológica de Araras.

Este mês, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu também 3 mil testes rápidos vindos do Governo Federal, que são realizados segundo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. De acordo com o protocolo, eles são destinados apenas a profissionais das áreas da saúde e da segurança pública que apresentam sintomas suspeitos da covid-19.