A Polícia Civil de Rio Claro através da DIG vai investigar a morte de um casal no bairro Jardim Olinda. Os corpos, já em estado de decomposição e com sinais de violência, foram encontrados em uma residência localizada na Avenida 64, entre as Ruas 10 e 11.

Consta no boletim de ocorrência que as vítimas encontram-se com lesões corporais no tórax e abdômen, provavelmente facadas. Como não tinham documentação a presença de uma testemunha, sobrinho do homem que foi morto, ajudou. Esse parente disse que o corpo era do tio que chamava Antônio Venâncio de Souza e que a outra vítima era a companheira conhecida pelo nome de Ana. Afirmou também que ambos eram usuários de entorpecentes e que o local tem alta rotatividade de drogados.

A Polícia Militar que esteve no local não encontrou nenhum suspeito no imóvel e preservou o local até a chegada dos peritos. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal. Com esses dois assassinatos, o número de homicídios este ano em Rio Claro sobe para 22.