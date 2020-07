O conhecido casal rio-clarense formado por Lucio Guedes de Camargo e Mercedes Lorenzon Guedes de Camargo está completando 70 anos de união nesta quinta (16). O casamento de Lucio e Mercedes aconteceu em 16 de Julho de 1950, portanto hoje os dois estão comemorando Bodas de Vinho.

Atuantes na comunidade de Rio Claro ao longo dos anos, Lucio e Mercedes se tornaram conhecidos em toda a cidade e, nesta data especial, esperam, mesmo de longe, poder compartilhar a felicidade e o amor com as pessoas próximas.

Segundo Mercedes, o casal se conheceu quando Lucio trabalhava em uma loja de tecidos e em passadas da jovem pelo centro da cidade começaram os olhares, a conversas e o amor.

Hoje, com mais 90 anos de idade, Lucio e Mercedes seguem espalhando o amor por Rio Claro. “Quanto mais tempo passa, ao contrário do que acontece com muitos, mais estamos firmes no amor, na amizade e no comportamento. Graças a Deus temos uma vida familiar muito boa”, comenta Mercedes.

Ao longo dos 70 anos de casados, Lucio e Mercedes tiveram cinco filhos e diversos netos e bisnetos.

A celebração dos 70 anos de casamento será realizada através de uma missa online na noite desta quinta (16). A missa feita pela Paróquia São João Batista de Rio Claro terá apresentação ao vivo pelo Youtube, a partir das 19:30.

Vida em Rio Claro

Lucio Guedes de Camargo se tornou conhecido em Rio Claro pela sua atuação como Diretor da Engecam – Administrara de Imóveis e como treinador de basquete. Já Mercedes atuou muitos anos como professora primária.