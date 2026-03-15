Casa de Passagem localizada na Rua 6, no Centro de Rio Claro, agora leva o nome de Geise Valente (foto no detalhe)

Antes ‘São Pio’, local passou a se chamar Casa de Passagem ‘Geise Valente’ em homenagem à ex-coordenadora que faleceu em setembro do ano passado

Um importante trabalho em Rio Claro em prol do acolhimento de pessoas vulneráveis com o objetivo de estruturação e mudança de vida ganhou no final do mês de fevereiro um novo nome que veio como homenagem a uma profissional que deixou sua marca no local.

Antes Casa de Passagem ‘São Pio’, o serviço passou passou a ser chamado de Casa de Passagem ‘Geise Valente’. A oficialização aconteceu em um evento que reuniu atendidos, profissionais e familiares da homenageada que faleceu aos 55 anos, em setembro de 2025, em decorrência de complicações de um câncer.

Geisiane Valente, carinhosamente chamada de Geise, foi fundadora da associação, presidente e trabalhou como coordenadora da Casa de Passagem. Sua dedicação em prol dos mais necessitados era inegável. A assistente social também era envolvida em campanhas que costumava idealizar ao longo do ano, sempre pensando em ajudar o próximo. Também ficou muita conhecida em Rio Claro no setor de festas, pois trabalhou como cerimonialista e promotora de eventos por muitos anos.

“Manter a casa é manter viva a memória da minha mãe. Hoje estamos na capacidade máxima acolhendo 40 pessoas de várias idades. Temos idosos, homens, mulheres e uma família com uma criança de 11 anos. Oferecemos quatro refeições diárias, banho, encaminhamento para a área de saúde e mercado de trabalho para que as pessoas possam se reconstruir. Muitos chegam com vícios, conflitos familiares e recebem a nossa mão amiga para que possam mudar a realidade de vida”, afirma Maitê dos Santos, uma das filhas de Geise que dá continuidade ao legado da mãe.

Como ajudar

A Casa de Passagem conta com a parceria da Prefeitura de Rio Claro porém a ajudada da comunidade é fundamental já que as despesas com folha de pagamento e outras contas são muitas. A doação de alimentos, itens de higiene e roupas é fundamental. Por mês, por exemplo, são 350 quilos de arroz consumidos, 300 quilos de carne, inúmeros litros de leite e outros alimentos. As doações podem ser entregues a qualquer hora do dia na Rua 6, número 1318, Centro.