Carro estacionado é removido do local por equipe que manobrava caminhão

Uma situação inusitada causou revolta de uma moradora do Jardim Floridiana. Uma equipe de uma empresa envolvida com eventos retirou seu veículo do local onde estava estacionado sem a autorização da proprietária.

“Eles estavam manobrando o caminhão e foram mexer no carro, que eu esqueci destrancado, para mudar de lugar e conseguirem manobrar o caminhão. Era só terem tocado em casa e pedido que eu mudava, o carro estava na frente da minha casa”, relatou a mulher, que mora na Rua M-1, entre as Avs. 1JF e M-25.

A proprietária afirmou à reportagem do JC que a polícia esteve no local e conversou com os responsáveis pela ação, portanto a situação foi resolvida ainda no local.