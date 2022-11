O Governo de SP leva a carreta do programa “Mulheres de Peito” a oito cidades do Estado durante este mês com o objetivo de incentivar mulheres a realizar o exame para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. Serão atendidas as cidades de Bertioga, Bastos, Batatais, Jaguariúna, Ibitinga, Itirapina, Urupês e Valinhos onde as moradoras podem fazer a mamografia mulheres de 50 a 69 anos, gratuitamente e sem burocracia.

“No início deste ano, ampliamos o número de carretas que circulam pelo Estado todo para facilitar a vida das mulheres para que elas possam se prevenir com o rastreamento da doença pela mamografia. Desta forma, com diagnóstico precoce, as chances de cura aumentam”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

No dia 12, os veículos estão em Bertioga e Bastos. De 8 a 19, elas passam por Batatais e Jaguariúna e encerram a programação de novembro, entre os dias 16 e 26, em Ibitinga e Itirapina.

Endereço em Itirapina

Praça da Matriz, Av. Três, Centro

O projeto

As carretas oferecem exames de mamografias gratuitamente sem necessidade de pedido médico ou agendamento. O público-alvo são mulheres de 50 a 69 anos e para ter acesso ao serviço basta apresentar RG e cartão SUS. As mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos também podem passar por consultas, desde que apresentem a solicitação médica do exame, RG e cartão do SUS. Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados.

Desde 2021, com a retomada da ação “Mulheres de Peito”, já foram realizados mais de 48,1 mil mamografias, sendo que em 2021 foram 7,3 mil e em 2022, já foram feitos 40,8 mil exames. Em janeiro, o Governo de SP aumentou o número de carretas de dois para quatro veículos, o que possibilitou a ampliação do serviço.

Além dos atendimentos das carretas, agendamentos em unidades de saúde que prestam este serviço podem ser feitos por telefone de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pela central telefônica disponível no 0800-779-0000. O call center é complementar às carretas-itinerantes, sendo oferecido a mulheres com idade entre 50 e 69 anos e que estão há mais de dois anos sem realizar mamografias. A medida é realizada sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita.