A então secretária adjunta da Secretaria Municipal da Mulher, Carol Gomes, pediu exoneração do cargo nessa quarta-feira (14) em carta entregue ao prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). De acordo com a também ex-vereadora, esta decisão de baseia no encerramento de um ciclo na trajetória política em busca de se dedicar a novos projetos pessoais e profissionais. Carol Gomes foi vereadora por dois mandatos na Câmara Municipal de Rio Claro, de 2017 a 2024.

No ano passado, após não ser reeleita vereadora em 2024 pelo partido Podemos, foi secretária do Desenvolvimento Social por alguns meses. Depois, se tornou secretária adjunta da Mulher. “Neste momento, sinto a necessidade de priorizar minha saúde mental e meu bem-estar. O recente falecimento dos meus avós trouxe um impacto emocional profundo, exigindo de mim um tempo maior de recolhimento, cuidado e atenção à minha família e a mim mesma”, comunicou em nota.

Ainda no ano de 2025, seu nome esteve envolvido em polêmica dentro de uma denúncia de injúria racial – do qual ela nega as acusações. Carol afirma que “foram nove anos de dedicação ao serviço público, pautados pela transparência e pelo compromisso com o cidadão. Gostaria de expressar meu sincero agradecimento pela confiança em mim depositada durante este período. Sigo agora para novos desafios, levando comigo as lições aprendidas e a satisfação de ter contribuído para o desenvolvimento de nossa cidade”, conclui.

