Foliões aproveitam a noite desta segunda-feira (24) no evento que acontece no Jardim Público de Rio Claro. As ruas e avenidas no entorno do local estão fechadas para garantir mais segurança a população e a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal fazem patrulhamento a pé e com viaturas.

Foliões no Jardim Público de Rio Claro

A banda Batuque da Nega é a atração com grandes sucessos do Carnaval.