Escola de Samba UVA. Foto: Divulgação/Ascom PMRC

A Unidos da Vila Alemã conquistou o segundo lugar na apuração, enquanto a Samuca sagrou-se campeã e a Grasifs celebrou 70 anos na terceira posição

O Carnaval de Rio Claro definiu suas posições de destaque após a apuração das notas na manhã de segunda-feira (16). A escola de samba Unidos da Vila Alemã, a UVA, garantiu o vice-campeonato da folia, seguida pela Grasifs em terceiro e A Casamba na quarta colocação. A Samuca foi a grande campeã do grupo especial.

A agremiação da Vila Alemã atingiu a marca de 179,8 pontos no Carnaval de Rio Claro. Com o enredo “Oz – Na Magia da Vila”, a verde e branco celebrou seus 40 anos de fundação com notas dez em quesitos como bateria, harmonia e evolução.

O desfile da vice-campeã contou com 600 integrantes, cinco alegorias e 80 ritmistas. O desempenho técnico consolidou a escola como uma das grandes potências do samba local em 2026.

Grasifs – Voz do Morro. Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Grasifs celebra 70 anos com o terceiro lugar

A escola de samba Grasifs – Voz do Morro garantiu a terceira posição na classificação geral com 179,7 pontos. A entidade do bairro Consolação levou para a avenida o tema “No Quilombo Vermelho e Brancos nas veias da Princesa a força de Palmares”.

O desfile foi uma celebração histórica aos 70 anos da vermelho e branco no Carnaval de Rio Claro. A escola obteve nota máxima em quesitos como mestre-sala e porta-bandeira e samba-enredo.

Com cerca de 500 integrantes e 100 ritmistas, a Grasifs homenageou a princesa Aqualtune, símbolo da resistência negra no Brasil, emocionando o público no Espaço Multiuso.

A Casamba. Foto: Divulgação/Ascom PMRC

A Casamba completa o grupo das quatro primeiras

A escola de samba A Casamba, da Vila Martins, ficou com o quarto lugar ao somar 179,4 pontos. A agremiação recebeu nota dez em ao menos quatro quesitos avaliados pelos jurados durante as apresentações do Carnaval de Rio Claro.

Em 2026, A Casamba celebrou seu jubileu de ouro com o enredo “Era uma vez… uma criança chamada A Casamba”. O tema relembrou os 50 anos de fundação da escola, destacando sua trajetória de amizade e paixão.

Vestida de amarelo e branco, a escola desfilou com 550 componentes e cinco alegorias. O resultado final da apuração reafirma o alto nível das apresentações que marcaram o ano de 2026.