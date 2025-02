Lojas na região central de Rio Claro

No restaurante popular Bom Prato, não haverá atendimento de sábado à terça-feira devido à uma reforma

O carnaval vai alterar o funcionamento da maioria das repartições da prefeitura de Rio Claro. Na segunda (03) e terça-feira (4) não haverá expediente. Na quarta-feira (05) o expediente será retomado às 13 horas. Alguns setores atenderão de maneira diferenciada. No Daae, a assistência ao usuário será feita 24 horas na linha 0800-505-5200 e o atendimento presencial retorna na Quarta-Feira de Cinzas, a partir das 13 horas. Serviços essenciais são realizados diariamente no Carnaval.

A coleta de lixo será normal durante o carnaval. O serviço será realizado no sábado, segunda, terça e quarta-feira. Aos domingos a coleta de lixo não é realizada.Os ecopontos abrem em horário normal no sábado (das 7 às 17 horas), domingo (7 às 12 horas), segunda e quarta-feira (das 7 às 18 horas). Na terça-feira, o atendimento nos ecopontos será em horário especial, das 7 às 12 horas. De acordo com informações da cooperativa Cooperviva e da Associação Novo Tempo, a coleta de recicláveis, que não é feita aos domingos, também não será realizada na terça-feira de carnaval. O serviço será normal na segunda-feira e na quarta-feira. Para saber o dia de atendimento nos bairros, basta conferir o calendário da coleta seletiva no site da prefeitura, rioclaro.sp.gov.br

No chamado comércio de rua, o atendimento aos clientes neste sábado vai acontecer até às 15 horas. De acordo com o Sincomércio, o Sindicato do Comércio Varejista, as lojas estarão abertas no horário tradicional, até às 18 horas, na Segunda-Feira de Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas. Na terça-feira, o comércio estará fechado. Os supermercados estão autorizados a abrir as portas ao longo do Carnaval, mas cada unidade define seu próprio horário, por isso é importante que o consumidor consulte antes de programar suas compras.

Os postos do Poupatempo estarão fechados na segunda e terça-feira, e reabrirão na quarta-feira , ao meio-dia. A Federação Brasileira de Bancos informa que não haverá atendimento presencial nas agências na segunda-feira e terça-feira, feriados bancários, durante o período de Carnaval. O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (05/03), a partir das 12 hs, com encerramento no horário normal das agências.

Shopping Rio Claro

Sábado e segunda: lojas de alimentação e lazer das 11h às 22h e as demais lojas, das

10h às 22h; domingo e terça: alimentação e lazer das 11h às 22h e lojas das 13h às 19h e na quarta, todas as lojas das 12h às 22h.