O funcionamento do comércio, bancos e repartições públicas sofre alterações durante o período de Carnaval; veja o cronograma completo para Rio Claro

Com a chegada do Carnaval 2026, o funcionamento de diversos setores em Rio Claro passará por mudanças importantes. Para auxiliar o planejamento da população, o Jornal Cidade realizou um levantamento detalhado sobre o que abre e fecha no comércio de rua, shopping, bancos e serviços públicos nos próximos dias.

Horário do comércio de rua e supermercados

O comércio de rua de Rio Claro terá horários diferenciados. No sábado (14), as lojas funcionam das 8h às 15h. No domingo (15), o setor permanece fechado, retomando as atividades na segunda-feira (16), das 8h às 18h. Na terça-feira de Carnaval (17), as lojas não abrem, com a reabertura ocorrendo na quarta-feira (18) em horário normal.

Já para os supermercados, a orientação do Sincomércio de Rio Claro é que os consumidores consultem diretamente o estabelecimento de sua preferência, pois a tendência é que sigam o horário de atendimento habitual de cada rede.

Funcionamento do Shopping Rio Claro

O Shopping Rio Claro manterá horários específicos para o Carnaval 2026. No sábado (14) e na segunda (16), as lojas de alimentação e lazer operam das 11h às 22h, enquanto as demais lojas abrem das 10h às 22h.

No domingo (15) e na terça-feira (17), o setor de alimentação segue das 11h às 22h, mas as demais lojas funcionam em horário reduzido, das 13h às 19h. Para quem pretende ir ao cinema, é necessário consultar a programação diária no site oficial.

Bancos, Lotéricas e Poupatempo

O setor bancário não terá atendimento presencial nas agências nos dias 16 e 17 de fevereiro. Operações como TED não serão efetivadas, mas o PIX funcionará normalmente. O atendimento retorna na quarta-feira (18), às 12h. As casas lotéricas abrem na segunda (16) em horário normal e fecham na terça-feira (17).

A unidade do Poupatempo em Rio Claro também estará fechada nos dias 16 e 17 de fevereiro. O serviço será retomado na quarta-feira de cinzas, a partir das 12h, mediante agendamento prévio obrigatório pelo portal ou aplicativo.