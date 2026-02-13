O Carnacoreto em Rio Claro acontece de sexta (13) a terça-feira (17) no Jardim Público, com 10 atrações musicais de diversos estilos e entrada gratuita para a população
O Carnacoreto em Rio Claro começa nesta sexta-feira (13) e segue até a terça-feira (17) com uma programação diversificada no Jardim Público. A Secretaria Municipal da Cultura preparou 10 atrações musicais para animar os foliões.
Segundo a secretária da Cultura, Nathália Spatti, o objetivo é oferecer diferentes estilos musicais e garantir muita diversão para quem comparecer à praça. Todas as atividades do evento têm entrada gratuita para o público.
Horários e programação do Carnacoreto em Rio Claro
Na sexta-feira (13) e na segunda-feira (16), as apresentações do Carnacoreto em Rio Claro começam às 19h. Já no sábado, domingo e terça-feira, a folia no Jardim Público tem início mais cedo, a partir das 13h.
A abertura oficial na sexta-feira (13) fica por conta de Isa Lima e Banda, seguida pelo grupo Batuque da Nega (foto abaixo). O evento é uma das principais opções de lazer para as famílias durante o feriado de Carnaval na cidade.
Atrações musicais para o fim de semana e feriado
No sábado, o público aproveita o som dos Seresteiros, Pago 10 e Mally Folia. O domingo de Carnacoreto em Rio Claro contará com o DJ Fratucello, Pagode do JF e o retorno do grupo Batuque da Nega ao coreto da praça.
A segunda-feira (16) terá as apresentações de Samuca do Amanhã e a tradicional Seresta. Para encerrar a programação na terça-feira (17), as atrações confirmadas são o DJ Fratucello, Balaio de Gato e Mally Folia, a partir das 13h.
Desfile das escolas de samba
As atividades no Centro da cidade são opções para aproveitar a folia além dos desfiles das escolas de samba, que acontecem a partir de sábado (14), na Avenida Brasil, com transmissão ao vivo no YouTube do JC.