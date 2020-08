(FOLHAPRESS) –

Neste domingo (30), em que os termômetros do Rio de Janeiro marcaram 35°, as praias da cidade foram tomadas por um grande número de banhistas.

Os cariocas ignoraram as medidas estabelecidas pelas autoridades municipais que não liberam a permanência nas faixas de areia. Houve movimentação intensa na praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

No dia 10 de agosto, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que os banhistas passariam a ter de reservar espaços na areia das praias por aplicativo para evitar aglomerações na pandemia. A medida, porém, está sendo reavaliada pela prefeitura.

Até o momento, 9.566 pessoas morreram pela Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, que soma 89.434 casos de coronavírus.