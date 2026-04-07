Em entrevista à JC FM, comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros explica desafios da ocorrência e investimentos no setor em Rio Claro

O comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, Capitão Laso, concedeu entrevista exclusiva à JC FM para detalhar a complexa operação de resgate em uma mineradora na região. O caso envolveu o jovem operário Vitor Gabriel da Mota, de 27 anos, que faleceu após a máquina que pilotava cair em uma lagoa de lama e rejeitos. Segundo o comandante, a profundidade de aproximadamente quatro metros e a densidade do material dificultaram o acesso imediato à vítima.

“A mineração é uma atividade de risco por si só”, destacou o Capitão Laso, ressaltando que a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica instauraram inquérito para apurar as causas exatas do acidente. A operação mobilizou equipes de Rio Claro, Leme, Piracicaba e Campinas, exigindo o uso de técnicas de mergulho e, posteriormente, a dragagem da lama para viabilizar a retirada do corpo 48 horas após o acionamento.

Vitor Gabriel da Mota (foto detalhe) morreu ao tombar trator em tanque de lama

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Capitão Lazo, comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros

Investimentos e atuação em chuvas intensas

Além do resgate na mineradora, o Capitão Laso abordou a atuação dos bombeiros nas recentes chuvas em Rio Claro, incluindo o salvamento de uma condutora cujo carro caiu em uma cratera na Avenida Ulysses Guimarães. O comandante alertou para os riscos de enxurradas, que podem arrastar pessoas mesmo com lâminas de água rasas, e reforçou a importância de respeitar os alertas da Defesa Civil.

Sobre a estrutura da corporação, Laso mencionou um processo de reaparelhamento iniciado em 2025, fruto de convênios com a Prefeitura de Rio Claro, emendas parlamentares e investimentos do Governo do Estado. Entre as melhorias estão a aquisição de novas botas, viaturas leves, equipamentos de proteção respiratória e motobombas para o combate a incêndios em vegetação, visando a próxima temporada de estiagem.