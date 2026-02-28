Os filhotes Logan e Blade são machos da raça Pastor Belga Malinois, com quatro meses de idade

O Canil da Guarda Civil Municipal de Rio Claro deu as boas-vindas a dois novos recrutas: os cães Logan e Blade. Após um período de adaptação ambiental de 30 dias, eles passaram por exames clínicos admissionais e iniciaram o protocolo vacinal.

Com a liberação do Subcomandante Médico Veterinário Rafael, os cães agora estão aptos a se juntar aos seus novos condutores e parceiros de trabalho, GCM Henrique e GCM Aguiar, para realizarem todos os treinamentos necessários que estão ocorrendo diariamente com duplas de trabalho. Em breve, a população já vai poder ver esses novos cães policiais patrulhando e combatendo o crime em no município.

