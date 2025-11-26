Candidatos devem consultar o local de prova pelo site oficial do Vestibulinho das Etecs ou na unidade em que pretende estudar. Foto: Roberto Sungi

Avaliação será realizada no dia 30 de novembro, em unidades de ensino de todo o Estado

Os locais de prova do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2026 estão disponíveis no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Cada candidato deve consultar o endereço do exame na Área do Candidato ou diretamente na Etec ou extensão em que pretende estudar. Não haverá envio de convocação por Correios, e-mail ou outros canais.

A avaliação será aplicada em 30 de novembro, às 13h30, com duração de quatro horas, em unidades de ensino de todo o Estado de São Paulo. Os portões serão abertos às 12h30 e fechados, impreterivelmente, às 13h30. Após esse horário, não será permitida a entrada de candidatos. O Centro Paula Souza (CPS) recomenda que o candidato chegue com pelo menos uma hora de antecedência para localizar a sala e a carteira.

Ao entrar no local de prova, é preciso permanecer na sala até, no mínimo, 15h30. Após esse horário, será permitido sair com o caderno de questões. Para realizar o exame, é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul; lápis preto nº 2, borracha e régua. É obrigatório ainda apresentar um documento de identidade original, em boas condições de visibilidade (foto e assinatura legíveis). São aceitos:

RG (ou RG digital/CIN);

Carteira Nacional de Habilitação;

Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM);

Passaporte brasileiro válido;

Carteira de Trabalho;

Documento expedido por Ordem ou Conselho Profissional reconhecido por lei federal;

Para estrangeiros solicitantes de refúgio, o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM).

No Manual do Candidato estão relacionados os documentos não aceitos, os itens que são proibidos no local de exame e condutas que podem levar à desclassificação do participante.

Os gabaritos oficiais serão divulgados a partir das 15 horas do dia 3 de dezembro, no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A lista de classificação geral estará disponível a partir das 15 horas do dia 15 de janeiro de 2026, no mesmo endereço eletrônico.