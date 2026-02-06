Exame de mamografia, essencial para a detecção precoce do câncer de mama, recomendado anualmente para mulheres a partir dos 40 anos. Foto: Edson Lopes Jr.

Diagnóstico precoce do câncer pode elevar as taxas de sobrevida a 90% e permitir a aplicação de tratamentos menos agressivos aos pacientes

Embora o diagnóstico de câncer ainda seja cercado de estigmas, a ciência demonstra que o conhecimento é uma das armas mais eficazes. Saber quais exames fazer para identificar a doença no momento adequado pode ser decisivo para o sucesso do tratamento médico e a cura.

Quando identificado em estágios iniciais, o câncer alcança taxas de sobrevida superiores a 90% em tumores de mama e próstata. Além de aumentar as chances de recuperação, a detecção precoce garante uma melhor qualidade de vida e terapias menos invasivas.

A importância da informação no diagnóstico

Para o oncologista Luis Antônio Pires, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba (IOS), a informação é essencial. Ele reforça que muitas vidas são salvas quando a população entende quais exames de rastreamento realizar e a quais sinais do corpo deve ficar atenta.

“A detecção precoce não apenas salva vidas, mas também pode reduzir em até três vezes o custo do tratamento”, afirma o médico. O acompanhamento preventivo ajuda a identificar o câncer antes mesmo do surgimento de sintomas graves.

Sinais clínicos e exames de rastreamento

Diferentes tipos de câncer exigem abordagens específicas. No caso do câncer de pele, o autoexame regular e a avaliação dermatológica com biópsia são fundamentais. Já para tumores de estômago e pâncreas, o histórico familiar guia a indicação de endoscopias.

Pacientes com cirrose ou hepatites crônicas devem realizar ultrassonografia periódica para monitorar o fígado. No caso de leucemias e linfomas, alterações persistentes no hemograma, fadiga intensa e aumento de gânglios servem como principais sinais de alerta.

Monitoramento de tireoide, rim e bexiga

O câncer de tireoide é geralmente identificado por avaliação clínica e ultrassonografia cervical diante do surgimento de nódulos. Já para rim e bexiga, sintomas como sangue na urina ou achados incidentais em exames de imagem devem ser investigados imediatamente por um médico.

Dia Mundial do Câncer

O Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, é uma iniciativa global liderada pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). Criada em 2000, a data visa conscientizar, educar e mobilizar governos e indivíduos para a prevenção, detecção precoce e tratamento da doença.