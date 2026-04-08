Campanha é feita para ajudar família que teve apartamento incendiado

Fogo destruiu residência no Jardim das Nações; campanha arrecada roupas, móveis e doações via PIX para moradora e três filhos

Um incêndio em apartamento mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã de segunda-feira (06), no condomínio Itália, em Rio Claro. O fogo, que teria começado na fiação elétrica, destruiu os pertences de Daniela Fernandes Schmidt e seus três filhos. Agora, a família busca o apoio da comunidade para reconstruir o que foi perdido.

Daniela relatou que havia acabado de sair para levar os filhos à escola quando o fogo começou. “As chamas e a fumaça se espalharam rapidamente e infelizmente perdemos quase tudo. Ficamos com a roupa do corpo”, lamenta a moradora. O incêndio em apartamento consumiu camas, colchões, cobertores e roupas das crianças de 14, 6 e 2 anos.

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Saiba como ajudar a família vítima do incêndio

Diante da gravidade da situação, uma rede de solidariedade foi formada. A família necessita urgentemente de roupas de cama, toalhas, alimentos e móveis. Além disso, há uma necessidade específica de calçados para as crianças:

Menino (14 anos): Calçados tamanho 39/40;

Calçados tamanho 39/40; Menina (6 anos): Calçados tamanho 27/28;

Calçados tamanho 27/28; Menina (2 anos): Calçados tamanho 19/20.

Quem puder colaborar com qualquer item ou móvel pode entrar em contato diretamente com a família pelo telefone (19) 99564-2643.

Doações via PIX

Para facilitar a reconstrução do lar após o incêndio em apartamento, doações financeiras de qualquer valor podem ser enviadas para a chave PIX: 19996232961 (celular), em nome de Daniela Fernandes Schmidt. No momento, a família está abrigada temporariamente em uma unidade cedida pelo próprio condomínio.