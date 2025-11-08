Um caminhão baú que estava estacionado na Avenida 52, no bairro Santa Elisa, perdeu o freio e acabou atingindo a fachada de um imóvel na madrugada deste sábado (8). O impacto derrubou parte do muro, rompeu a rede de água e também derrubou um poste de energia elétrica.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da companhia de energia e da Defesa Civil foram acionadas e compareceram ao local para controlar a situação e avaliar os danos.

Durante a vistoria, a Defesa Civil constatou que o imóvel não apresentou risco estrutural e, portanto, não houve necessidade de interdição. Técnicos da concessionária de energia e do Departamento de Água e Esgoto também realizaram os reparos emergenciais nas redes afetadas. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.