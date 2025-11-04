Uma seguradora procurou a Polícia Civil de Cordeirópolis para registrar o roubo de um caminhão carregado com videogames, ocorrido na noite de sábado (01), por volta das 20h30, na Rodovia Anhanguera, altura do quilômetro 159.

O veículo, que transportava cerca de 500 aparelhos avaliados em mais de um milhão de reais, havia saído de Brasília com destino a Campinas. Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão foi localizado por uma empresa de rastreamento em uma estrada na região de Cascalho, zona rural de Cordeirópolis.

O veículo estava abandonado, com a porta lateral do baú danificada e sem a carga. O motorista também não foi encontrado.

O caso foi registrado como roubo e desaparecimento de pessoa. A Polícia Civil de Cordeirópolis investiga o crime e trabalha para localizar tanto o motorista quanto os responsáveis pelo furto da carga milionária.