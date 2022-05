Um caminhão atingiu e danificou um limitador de altura localizado em uma via de grande movimento na região do bairro São Joaquim, na cidade de Santa Gertrudes.

De acordo com o departamento de trânsito do município, o motorista do caminhão alegou que o sol teria atrapalhado sua visão, o impedindo de enxergar com exatidão a placa com a altura do limitar.

Ninguém ficou ferido e apenas danos materiais foram registrados no local. Não é a primeira vez que acidentes assim são registrados em limitadores de altura na via e a população pontua constantemente a situação e questiona a colocação dos mesmos no local.