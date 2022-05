Uma câmera de segurança registrou uma agressão contra uma mulher de 30 anos na cidade de Ipeúna, na noite de sábado (14), por volta das 19 horas, no bairro Vila Aparecida. O suspeito pelo crime de lesão corporal e violência doméstica seria o ex-companheiro da vítima.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima teria ido buscar a filha de seis anos que estaria na casa de seu ex-sogro e ao chegar no local e pegar a menina do colo do pai, o mesmo teria a empurrado e desferido um soco em seu peito. A vítima então caiu ao solo, com a filha no colo, que foi retirada de seus braços por uma terceira pessoa e o acusado teria desferido chutes em suas pernas e rosto. Após as agressões, o homem teria entrado em casa levando a criança.

A Polícia Militar foi acionada e prestou todo atendimento. Ainda segundo registro, a mulher ficou com hematomas no maxilar, pescoço e peito, com cotovelos ralados e com marcas internas na boca. E relatou ainda aos policiais que não foi a primeira vez que o autor havia sido agressivo, mas que até então, nenhum registro foi feito. Durante o atendimento da PM o suspeito teria permanecido dentro da residência. A vítima recebeu atendimento no hospital de Ipeúna.