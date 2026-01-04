A acadêmia MM Boxe recebeu em dezembro de 2025 o boxeador profissional Etoundi Michel, que é camaronês com cidadania brasileira.

Etoundi atualmente mora e treina na Cidade do México, onde vem construindo sua vitoriosa carreira desde 2021. Seu cartel no boxe profissional é de 16 vitórias e 2 derrotas.

O boxeador tem compromisso marcado para o final deste mês de janeiro, uma luta de 10 rounds em Porto Rico. Etoundi enfrentará Euri Cedeno, boxeador invicto de origem dominicana.

Nas redes sociais o camaronês justificou a preferência: “Escolhi vir treinar em Rio Claro porque aqui tem bons boxeadores canhotos do meu peso, e eu vou lutar contra um canhoto” disse o atleta de 32 anos.

“Além disso tenho muita amizade e consideração pelos irmãos Macedo, Breno e Léo são amigos desde que cheguei no Brasil”, concluiu o boxeador.

Michel fez sparrings com Rafael Bombonatti, que há pouco fez sua estreia no boxe profissional, e com Kauê “Baby Bull” Belini, atleta da seleção que está de férias em Rio Claro.

Jogos Abertos

No ano de 2016, Etoundi Michel disputou os Jogos Abertos do Interior por Santo André.