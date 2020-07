Hospital de Campanha terá 26 leitos e funcionará anexo ao pronto atendimento do Cervezão.

Vereadores da oposição, na Câmara Municipal, questionaram em sessão virtual nessa segunda-feira (20) posicionamento da Fundação Municipal de Saúde quanto à implantação do hospital de campanha no Pronto Atendimento do Cervezão.

Inaugurado dentro do prédio na semana passada com 26 leitos de UTI para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19, a Prefeitura de Rio Claro informou que investiu R$ 5 milhões na estruturação, incluindo compra de insumos e de respiradores.

Após o vereador Paulo Guedes (PSDB), da base governista, elogiar a inauguração do ‘hospital’, o vereador Rafael Andreeta (PTB) declarou que “depois de quatro meses e fez uma reforma no Cervezão a preço de R$ 5 milhões. Não é um hospital novo. Vou lá fiscalizar”.

Já o vereador Rogério Guedes (PSL), que elogiou a estrutura, também pediu que a Comissão Temporária de Fiscalização e Acompanhamento dos Trabalhos de Combate ao Coronavírus, instituída no Poder Legislativo, fiscalize os gastos.

“São R$ 5 milhões gastos para fazer o que foi feito. Foi muito bem montado, os funcionários estão fazendo ótimo trabalho, temos equipamentos. Gostaria que o prefeito mandesse para a Câmara todos os gastos. Mais de R$ 5 milhões no P.A. do Cervezão é um absurdo”, declarou o parlamentar.

Julio Lopes (PP) defendeu e disse que a gestão da Saúde está sendo feita. “Infelizmente ocorreu nesta época, mas quem vai ganhar futuramente é a população. A Covid um dia vai ter que passar”, disse.

O parlamentar Yves Carbinatti (PSD) afirmou que a implantação do hospital é uma “obrigação. Essa é uma obra do poder público, que demorou, fez após quatro meses”, lembrando que em outras cidades a iniciativa ocorreu em poucas semanas.

Val Demarchi (DEM), líder da bancada, disse que o secretário de Saúde, Maurício Monteiro, afirmou que toda estrutura montada no hospital será permanente após a pandemia. “Continuará atendendo a população, isso é muito importante. Várias cidades fizeram estruturas móveis e posteriormente algumas já até desfizeram. O nosso recebeu verba da União e do Estado, vai continuar para atender o cidadão”, finalizou.

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria (DEM) chegou a declarar na semana passada que após a pandemia da Covid-10 o local se transformará no novo Centro Hospitalar da Zona Norte.

Comissão

O presidente da Comissão, Hernani Leonhardt (MDB), informou que nesta terça (21) deve oficiar o Poder Executivo para que sejam detalhados os custos de equipamentos, instalações e insumos.